ALANYA Belediyespor’un yıldız ve genç erkek voleybol takımları, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Geçen sezon bölge müsabakaları ve yarı final aşamasını geçerek Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası’na katılan Alanya temsilcisi, elde ettiği başarıyı bu sezon iki yaş kategorisine taşımak istiyor. Yıldız erkek voleybol takımının geçen sezon Türkiye finallerine uzanan performansının ardından altyapı çalışmalarını genişleten kulüp, genç erkek voleybol takımını da yeniden oluşturdu. Antrenörler gözetiminde sürdürülen hazırlıklarda sporcuların teknik gelişimlerinin yanı sıra takım uyumu ve müsabaka performansına yönelik çalışmalara ağırlık veriliyor.

ERKEÇ: HEDEFİMİZ İKİ TAKIMLA TÜRKİYE FİNALLERİ

Erkek Voleybol Altyapı Sorumlusu Mehmet Erkeç, geçen sezon yıldız erkek takımının elde ettiği başarıyı yeni sezonda daha ileriye taşımak istediklerini belirtti. Erkeç, “Yıldız erkek takımımız geçen sezon bölge müsabakalarını ve yarı final aşamasını geçerek Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Bu başarı bizim için önemli bir adımdı. Şimdi bunun üzerine yeni hedefler koyuyoruz. Genç erkek takımımızı da yeniden oluşturduk. Bu sezon hem yıldız hem de genç erkek takımlarımızla Türkiye finallerinde yer almak istiyoruz. Alanya’yı iki kategoride de en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz” dedi.

ÖZLÜ: GEÇEN SEZONKİ BAŞARININ ÜZERİNE KOYMAK İSTİYORUZ

Erkek Voleybol Altyapılar Başantrenörü Burak Barış Özlü, yeni sezon hazırlıklarını iki takımın hedefleri doğrultusunda sürdürdüklerini ifade etti. Özlü, “Geçen sezon yıldız takımımızla Türkiye Şampiyonası’na katılarak önemli bir deneyim kazandık. Bu yıl hem o başarının üzerine koymak hem de yeniden oluşturduğumuz genç takımımızla aynı seviyeye ulaşmak istiyoruz. Antrenmanlarımızı bu hedef doğrultusunda planlıyoruz. Sporcularımızın bireysel gelişimlerinin yanında takım olarak birlikte hareket etmelerine de önem veriyoruz. Hedefimiz, iki kategoride de Türkiye finallerine katılmak ve şampiyonluk için mücadele etmek” diye konuştu.

ÖZEL: İKİ TAKIMIMIZI DA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLIYORUZ

Erkek Voleybol Altyapılar Yardımcı Antrenörü Okyay Oben Özel ise hazırlık döneminde sporcuların gelişimini yakından takip ettiklerini belirtti. Özel, “Yıldız takımımızın geçen sezon elde ettiği başarı, yeni sezon öncesinde bize önemli bir motivasyon sağladı. Genç takımımızın da yeniden oluşturulmasıyla iki ayrı kategoride yoğun bir çalışma sürecine girdik. Sporcularımızın teknik eksiklerini gidermek, takım uyumunu artırmak ve onları müsabakalara hazır hale getirmek için çalışıyoruz. Her iki takımımızın da hedeflerine ulaşması için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.