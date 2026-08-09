Şans oyunu oynayan binlerce kişi çekilişin ardından sonuç ekranını kontrol ederken, kazandıran altı numara da belli oldu.

Kazandıran numaralar açıklandı

Milli Piyango Online tarafından yayımlanan resmi sonuçlara göre 9 Ağustos 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar şöyle sıralandı:

10 - 27 - 31 - 32 - 39 - 54

Büyük ikramiye devretti

Çekiliş sonuçlarına göre altı numarayı doğru tahmin eden talihli çıkmadı. Bu nedenle büyük ikramiye bir sonraki Süper Loto çekilişine devredildi. Güncel devreden ikramiye tutarının 250 milyon TL'nin üzerine çıktığı bildirildi.

Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Oyuncular, biletlerini Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon numaralarıyla sorgulayabiliyor. İkramiye dağılımı ve diğer kategori sonuçları da resmi sonuç ekranında detaylı olarak görüntülenebiliyor.