Bankalara göre sunulan faiz oranları ve kampanya koşulları değişiklik gösterirken, aynı anapara için elde edilecek net kazanç da bankadan bankaya farklılaşıyor. Bunun nedeni yalnızca faiz oranı değil; kampanya şartları, stopaj kesintisi ve hesap türü gibi unsurlar da vade sonu getirisini etkiliyor.

Güncel verilere göre 6 milyon TL'nin 32 günlük vadede sağlayabileceği net getiri yaklaşık 170 bin TL ile 215 bin TL arasında değişiyor. En yüksek kampanyalarda ise net kazanç 214 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

Bazı bankalarda öne çıkan yaklaşık 32 günlük net getiriler şöyle:

Anadolubank: Yaklaşık 182,6 bin TL

Alternatif Bank: Yaklaşık 182,6 bin TL

Akbank: Yaklaşık 180,1 bin TL

TEB: Yaklaşık 178,6 bin TL

ING: Yaklaşık 178,6 bin TL

Garanti BBVA: Yaklaşık 177,9 bin TL

Uzmanlar, yalnızca ilan edilen faiz oranına bakarak karar verilmemesi gerektiğini belirtiyor. Aynı faiz oranına sahip iki bankada bile kampanya kapsamı, vadesiz hesapta tutulması gereken bakiye ve stopaj uygulaması nedeniyle net kazanç farklı olabiliyor. Bu nedenle yatırım yapmadan önce bankanın sunduğu tüm koşulların incelenmesi öneriliyor.