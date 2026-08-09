Açıklamalarında iktidarın yargı kararlarına yaklaşımını ve muhalefet belediyelerine yönelik operasyonları hatırlatan Uyar, sürecin asıl amacının manipüle edildiğini savundu. Uyar, şu ifadeleri kullandı: "Her gün muhalefetteki bir belediye başkanını tutuklayan, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını uygulamayacak kadar gözü dönmüş adamlar bu ülkeye yasa, kanun, çerçeve adı altında demokrasi falan getirmez. Altında her şey olabilir ama adalet ve demokrasi olamaz. 'Kardeş kanı duracak, terör bitecek' söylemleri ise işin amacı değil, sadece sosudur."

"BU İŞİN 'YETMEZ AMA EVET' ANAYASASINDAN FARKI YOK"

Benzer geçmiş siyasi süreçlerin toplumsal hafızadaki yerini koruduğuna dikkat çeken Haydar Uyar, Yeni Parti'nin bu sürece verebileceği olası desteğe ve atılacak adımlara tepki gösterdi.

Geçmişteki deneyimlere atıfta bulunan Uyar, tepkisini şu sözlerle netleştirdi: "Biz bu filmi daha önce gördük. Bu işin 'yetmez ama evet' anayasasından hiçbir farkı yoktur. Beni temsil eden herhangi bir vekilin bu sürece imza vermesine kesinlikle karşı çıkıyorum."

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Uyar'ın bu çıkışının, siyaset kulislerinde ve yerel gündemde geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi