Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametindeki T4 Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından araç, tünelin duvarına büyük bir şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta ağır hasar meydana geldi.

ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tünel içerisinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri ağır hasar gören araçta çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan kişilerin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

1 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 1 kişiye ise sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, kaza yerinde gerçekleştirilen incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna götürüldü.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, kazada yaşamını yitiren kişilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin kesin olarak belirlenmesi için de olay yerinde inceleme yapıldı.

Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.