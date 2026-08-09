Sıcak hava dalgası geliyor: Akdeniz’de 5 gün sürecek

Meteoroloji’nin yeni hafta tahminine göre Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıcak hava etkisini artıracak. Kuzey ve doğuda ise sağanak görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 9 Ağustos 2026 tarihinde güncellediği tahminlere göre Türkiye, yeni haftaya iki farklı hava sisteminin etkisi altında girecek.

Güney ve batı bölgelerinde yüksek sıcaklıklar öne çıkarken, kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AKDENİZ’DE SICAK HAVA 5 GÜN ETKİLİ OLACAK

MGM tahminlerine göre 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar yüksek seyredecek.

Sıcak hava dalgasının 14 Ağustos Cuma gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Antalya ve Alanya’nın da içinde bulunduğu Akdeniz kıyılarında hafta boyunca sıcak hava koşulları öne çıkacak.

Özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunacakların güncel meteorolojik tahminleri takip etmesi önem taşıyor.

EGE KIYILARINDA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Haftanın ilk iki gününde Ege kıyılarında sıcak havaya kuvvetli rüzgar da eşlik edecek.

Tahminlerde 10 Ağustos Pazartesi ve 11 Ağustos Salı günü kıyı kesimlerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetlenebileceği görülüyor.

KUZEY VE DOĞUDA SAĞANAK VAR

Türkiye’nin kuzey ve doğusunda ise farklı bir hava tablosu bekleniyor.

Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde hafta başından itibaren gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma günü daha geniş bir alana yayılması öngörülüyor.

İSTANBUL’DA POYRAZ ETKİLİ OLACAK

AKOM’un tahminlerine göre İstanbul’da yeni hafta boyunca kuzeyli yönlerden, özellikle poyraz şeklinde zaman zaman kuvvetli rüzgar esecek.

Kuzeyden taşınacak nispeten serin havayla birlikte sıcaklıkların hafta içinde değişkenlik göstermesi bekleniyor.

Sıcaklıkların hafta ortasında 30-33 dereceye ulaşacağı, cuma gününden itibaren ise 28-30 derece seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da haftanın büyük bölümünde açık ve güneşli hava beklenirken, yağış ihtimali sınırlı kalacak.

MGM, il ve ilçe merkezleri için 5 güne kadar günlük tahmin yayımlıyor. Hava koşullarının kısa süre içinde değişebilmesi nedeniyle özellikle sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak beklenen bölgelerde güncel uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), AKOM

ALTERNATİF BAŞLIKLAR

1. Türkiye yeni haftaya iki farklı hava sistemiyle giriyor 2. Meteoroloji yeni haftayı açıkladı: Sıcaklık ve sağanak geliyor 3. Akdeniz’de sıcak hava alarmı: Cuma gününe kadar sürecek 4. Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Bölgeler ikiye ayrıldı 5. Meteoroloji’den 5 günlük tahmin: Güney sıcak, kuzey yağışlı