Şans Topu çekilişleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve sonuçlar çekilişin tamamlanmasının ardından resmi kanallar üzerinden ilan ediliyor. Oyuncular, kupon bilgileriyle ikramiye kazanıp kazanmadıklarını çevrim içi olarak sorgulayabiliyor.

Kazandıran numaralar

9 Ağustos 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde belirlenen kazandıran numaralar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranında yayımlandı. Oyuncuların, ikramiye durumlarını yalnızca resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Sonuçlar nasıl sorgulanıyor?

Şans Topu sonuçları;

Milli Piyango Online internet sitesi,

Milli Piyango mobil uygulaması,

Yetkili satış noktaları

üzerinden kupon bilgileri girilerek sorgulanabiliyor. Büyük ikramiye ve diğer ikramiye kategorilerine ilişkin detaylar da aynı sistem üzerinden görüntüleniyor.

Şans Topu nasıl oynanıyor?

Şans Topu oyununda bir kolonda bulunan 34 sayı arasından 5 sayı, ayrıca 14 sayı arasından 1 Şans Topu seçiliyor. Çekilişte çıkan numaralarla eşleşme durumuna göre farklı ikramiye kategorilerinde ödül kazanılıyor. Çekilişler her hafta çarşamba ve pazar günleri düzenleniyor.