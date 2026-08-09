ÇAYARASI YAYLASI’NDA DAR YOL TEPKİSİ: ARAÇLAR KİLİTLENİYOR

Alanya Çayarası Yaylası’nda yolun bazı noktalarda tek şeride düşmesi nedeniyle karşılıklı gelen araçlar geçişte zorlanıyor. Bölgede bulunan vatandaşlar, özellikle çocukların da yoğun olduğu yaylada olası bir kazaya karşı önlem alınmasını istiyor.

Alanya’nın yoğun kullanılan yaylalarından Çayarası’nda yol sorunu yeniden gündeme geldi. Vatandaşların aktardığına göre yolun daraldığı bölümde iki yönden gelen araçlar aynı anda ilerleyemiyor.

Karşılıklı araçların geçiş yapmaya çalışması sırasında trafik zaman zaman tamamen duruyor. Sürücülerin geri manevra yapmak zorunda kaldığı dar bölümün özellikle yoğun günlerde risk oluşturduğu belirtiliyor.

BİR KAZA OLURSA SORUMLULUĞUNU KİM ALACAK?

Bölgedeki duruma tepki gösteren bir vatandaş, “Burası Alanya Çayarası Yaylası. Yol tek şeride düşmüş ve araçlar birbirine tıkanıyor. Burada küçük çocuklar var. Herhangi bir kazada bunun vebalini kim ödeyecek? Buna bir çözüm bulalım” sözleriyle yetkililere çağrı yaptı.