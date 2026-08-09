Akaryakıt sektöründe yapılan hesaplamalara göre, yeni fiyat artışının 12 Ağustos Salı günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. Zam kararının, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki hareketliliğin ardından oluşan maliyet artışına bağlı olduğu belirtiliyor.

SON ZAMMIN ARDINDAN YENİ ARTIŞ BEKLENİYOR

Benzine kısa süre önce uygulanan fiyat artışının ardından bu kez 1,56 TL'lik yeni bir zam gündeme geldi. Sektör temsilcileri, hesaplamaların mevcut piyasa koşullarına göre yapıldığını, nihai fiyatın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı olmaksızın dağıtım şirketlerinin güncellemesiyle pompaya yansıyacağını ifade ediyor.

FİYATLAR İL VE ŞİRKETE GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

Akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan işlenmiş ürün fiyatları, döviz kuru ve vergi unsurlarına göre hesaplanıyor. Bu nedenle zam sonrası pompa fiyatları şehirler ve dağıtım şirketleri arasında birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

Araç sahiplerinin, zamdan etkilenmemek için gece yarısından önce yakıt almaları halinde mevcut fiyatlardan yararlanabilecekleri belirtiliyor. Zam beklentisinin, sektör kaynaklarının hesaplamalarına dayandığı ve piyasa koşullarına göre son anda değişiklik yaşanabileceği de ifade ediliyor.