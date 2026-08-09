Beşiktaş'ın eski sol beki Arthur Masuaku, yeniden Süper Lig yolunda. Yeşil-beyazlı ekibin, Demokratik Kongolu futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği ve tarafların 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı iddia edildi.

Masuaku'nun resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Konya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve transferin kulüp tarafından duyurulması bekleniyor. Transfer haberinin ilk olarak gazeteci Ertan Süzgün tarafından paylaşıldığı belirtildi.

KONYASPOR TECRÜBELİ İSME YÖNELDİ

32 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giydi. Devre arasında ise Fransa Ligue 1 temsilcisi Lens'e kiralanan deneyimli futbolcu, iki takımda toplam 10 resmi maçta görev yaptı.

Konyaspor'un, Süper Lig tecrübesi bulunan bir isimle savunmanın sol tarafını güçlendirmek istemesi nedeniyle Masuaku transferine öncelik verdiği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 108 MAÇA ÇIKTI

2022 yılında Beşiktaş'a transfer olan Arthur Masuaku, siyah-beyazlı formayla üç sezonda 108 resmi karşılaşmada görev yaptı. Demokratik Kongolu futbolcu bu süreçte 3 gol atarken 18 de asist üreterek özellikle hücuma verdiği katkıyla dikkat çekti. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2025 yazında Sunderland'e transfer olmuştu.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması halinde Masuaku, yaklaşık bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'de forma giyecek. Konyaspor cephesinden ise transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.