Hull City, yeni sezon öncesi kadrosunu genç ve gelecek vadeden isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. İngiliz kulübü, Norveç'in Tromsø takımında yetişen Jens Hjertø-Dahl transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Transfer için ödenen bonservis bedelinin yaklaşık 11,5 milyon euro olduğu belirtilirken, bu rakam Hull City'nin genç oyuncuya duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti

Jens Hjertø-Dahl'ın ismi geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile de anılmıştı. Ancak Norveçli futbolcu, sezonu Tromsø'da tamamlamak istediği gerekçesiyle o dönem ayrılığa sıcak bakmamıştı.

Altyapısından yetiştiği kulüpten ayrıldı

Henüz çocuk yaşta Tromsø altyapısına katılan Hjertø-Dahl, A takım formasıyla 100'ün üzerinde resmi maça çıktı ve performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Hull City yönetimi, genç orta sahayı geleceğin önemli oyuncularından biri olarak görüyor.

Acun Ilıcalı'nın yönetimindeki Hull City, son dönemde özellikle genç ve gelişim potansiyeli yüksek futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Hjertø-Dahl transferi de kulübün uzun vadeli kadro planlamasının önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.