100 yılın tarihi dönüm noktası.

Dünya liderinin “Dünya Liderliğini” bir kez daha cihana tescil ettirdiği olay...

Bu güne kolay gelinmedi. 2,5 yıldır uğraşa gelen bir süreçin diplomatik başarısı.

Hani İnşirah Suresi'nde “Her zorluğun arkasından gelen çifte müjde ve mutluluğun mükafatı.”

Bir asırdır, kopartılmak istenen halkı müslüman olanların ve islam kardeşliğinin olması gereken Sünni devletler arasındaki bağın kopmadan daha güçlü olduğunun tescil edildiği müthiş bir anlaşma.

Bir Dünya Lideri Tayyip Erdoğan ve ekibinin başarısı…

Bir Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Selman ve ekibinin başarısı...

Bir Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in ve ekibinin başarısı...

Bu anlaşma o kadar ince düşünülerek hazırlandı ki...

İçinde;

- Mekke var, Müslümanların tek yönü Kabe var.

- İçinde Ebu Kubeys Dağı var.

- İçinde Cuma günü ve İslam kardeşliğinin işlendiği tek din İslam hutbesinin okunduğu Cuma Hutbesi var..

-İçinde Peygamber Efendimizin Abdullah bin Cüda’nın evindeki “Bugün olsa içinde yine olurum” dediği Hılfulfudul - Erdemliler anlaşmasının yapıldığı mekan var.

Mekke Anlaşması, Hilfü’l-Fudul’un 21. yüzyıl versiyonudur.

Zalime karşı, hak hukuk bilmeyen zorbalara karşı, gasb, işgal ve her türlü tecavüze karşı bir sünnetullahın ihyası, bir islam birliğinin inşası, bir özlemle beklenen İslam NATO’sunun temeli, bir geleceğe umut ışığı olmuştur.

Mekke’de imzalanan tarihi anlaşma, peygamberlik öncesi yapılmasına rağmen İslam tarihinin en köklü erdem ittifaklarından biri olan Hilfü’l-Fudul’a atıf yapmaktadır.

Asrın anlaşmasında bizlerin ve dünyanın gururu, ümmetin umudu, mazlumların sığınağı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan’ı Rabbim başımızdan eksik etmesin.

Sayın Erdoğan’ı sevmek İslam alemini ve yaşadığımız dünyayı, insanlığı sevmektir. Geleceğimizin düşünülmesi demektir. Bu anlaşma bize bunu bir kez daha göstermiştir..