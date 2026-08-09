Galatasaray’da 10 Numara Transferi İçin İki Aday: Kararı Okan Buruk Verecek

Galatasaray’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların 10 numara takviyesi için Porto’nun genç yıldızı Rodrigo Mora ile Lokomotiv Moskova’nın öne çıkan ismi Aleksey Batrakov üzerinde durduğu öne sürüldü. Yönetimin iki oyuncu için de temaslarını ileri aşamaya taşıdığı belirtilirken, son tercihte teknik direktör Okan Buruk’un raporunun belirleyici olması bekleniyor.

TRANSFERDE İKİ GENÇ YILDIZ ÖNE ÇIKTI

Galatasaray yönetiminin hücum hattı ile orta saha arasındaki bağlantıyı güçlendirecek yaratıcı bir futbolcu aradığı süreçte Rodrigo Mora ve Aleksey Batrakov isimleri öne çıktı.

Transfer iddialarına göre Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, iki futbolcunun şartlarını ayrı ayrı değerlendirdi. Mora için Porto ile kiralama formülü üzerinde görüşmeler yapıldığı, Batrakov cephesinde ise bonservis üzerinden temasların sürdüğü ileri sürüldü.

Ancak iki transferin de tamamlandığına ilişkin Galatasaray tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

RODRIGO MORA İÇİN ROMA DA DEVREDE

19 yaşındaki Rodrigo Mora, Avrupa transfer piyasasının öne çıkan genç oyuncuları arasında bulunuyor. Portekizli futbolcunun Galatasaray’ın yanı sıra Roma’nın da gündeminde olduğu yönünde İtalya’dan haberler geldi.

Mora’nın Porto ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İtalyan basınına yansıyan son iddialarda Roma’nın 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 45 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir formül üzerinde çalıştığı belirtildi.

Bu tablo, Galatasaray açısından Mora transferinde zamanlama ve mali şartların kritik hale geldiğini gösteriyor.

BATRAKOV UZUN SÜREDİR GALATASARAY’IN GÜNDEMİNDE

Aleksey Batrakov ise Galatasaray’ın yeni gündemine giren bir isim değil. Haziran ayında da sarı-kırmızılıların orta saha transferi kapsamında Rus futbolcuyu takip ettiği gündeme gelmişti.

Lokomotiv Moskova forması giyen Batrakov, 2025-2026 sezonunda Rusya Premier Ligi’nde 28 karşılaşmada 13 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu. Genç futbolcunun skor üretiminin yanı sıra oyun kurulumuna yaptığı katkı, onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı.

Son günlerde transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı ve Galatasaray’ın Batrakov konusunda ciddi şekilde çalıştığına yönelik haberler de arttı.

SON KARAR OKAN BURUK’UN

Galatasaray yönetiminin her iki oyuncunun mali şartlarını ve transfer ihtimallerini masaya yatırdığı, teknik heyetin değerlendirmesine göre öncelikli hedefin belirleneceği öne sürülüyor.

Rodrigo Mora’nın teknik kapasitesi ve yüksek gelişim potansiyeli, Batrakov’un ise skor katkısı ve 10 numara pozisyonundaki üretkenliği öne çıkıyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un kadro planlaması doğrultusunda vereceği raporun ardından yönetimin transfer için son hamlesini yapması bekleniyor.

RODRIGO MORA KİMDİR?

Rodrigo Mora, 2007 doğumlu Portekizli hücum oyuncusu. Porto altyapısından yetişen genç futbolcu, orta sahanın hücuma dönük bölümünde ve hücum hattında görev yapabiliyor.

Teknik kapasitesi, dar alandaki becerisi ve hücum üretkenliğiyle Avrupa’nın gelecek vadeden futbolcuları arasında gösterilen Mora’nın Porto ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

9 Haziran 2005 doğumlu Aleksey Batrakov, Lokomotiv Moskova forması giyen Rus milli futbolcu. Asıl olarak 10 numara pozisyonunda görev yapan Batrakov, orta sahanın farklı hücum rollerinde de kullanılabiliyor.

2025-2026 sezonunda Rusya Premier Ligi’nde 28 maçta 13 gol ve 10 asist üreten Batrakov, genç yaşına rağmen Lokomotiv Moskova’nın önemli hücum silahlarından biri haline geldi. Rus futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor.