GZP ve Antalya Havalimanı’ndaki yatırımlar turizme güç katacak

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Ekiplerin Zeytinada’daki alevleri kontrol altına almak için yürüttüğü çalışma gece boyunca devam etti.

D-400, Gazipaşa’nın Alanya ve Mersin yönündeki kara yolu ulaşımında kullanılan ana güzergâh olması nedeniyle yolun kapanması bölgedeki sürücüleri doğrudan etkiliyor.

Yangının kara yoluna yakın noktada devam etmesi nedeniyle Antalya-Mersin D-400 kara yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri araç geçişine izin vermiyor.

Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Gazipaşa’da gece saatlerinde çıkan orman yangını, Antalya-Mersin D-400 kara yolunda ulaşımı durdurdu. Zeytinada Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.

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