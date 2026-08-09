Gazipaşa’da gece saatlerinde çıkan orman yangını, Antalya-Mersin D-400 kara yolunda ulaşımı durdurdu. Zeytinada Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor.
ZEYTİNADA’DA YANGIN SAAT 23.00 SIRALARINDA BAŞLADI
Yangın, 8 Ağustos gecesi saat 23.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi yakınlarında çıktı. D-400 kara yoluna yakın noktadaki alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.
D-400 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Yangının kara yoluna yakın noktada devam etmesi nedeniyle Antalya-Mersin D-400 kara yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri araç geçişine izin vermiyor.
D-400, Gazipaşa’nın Alanya ve Mersin yönündeki kara yolu ulaşımında kullanılan ana güzergâh olması nedeniyle yolun kapanması bölgedeki sürücüleri doğrudan etkiliyor.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Ekiplerin Zeytinada’daki alevleri kontrol altına almak için yürüttüğü çalışma gece boyunca devam etti.