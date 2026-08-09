Kaza, Konya-Antalya kara yolundaki tüneller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil tünel duvarına şiddetle çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan karı-kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, araçta sıkışan cenazeleri uzun süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. İlk değerlendirmelerde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabileceği üzerinde durulurken, teknik inceleme ve savcılık soruşturmasının ardından kazanın oluş şekli netlik kazanacak.

KONYA-ANTALYA GÜZERGAHI YAZ AYLARINDA YOĞUN KULLANILIYOR

Konya ile Antalya'yı birbirine bağlayan kara yolu, özellikle yaz sezonunda tatilciler ve yük taşımacılığı nedeniyle yoğun trafik taşıyor. Güzergâhta yer alan tünel ve virajlı kesimlerde sürücülerin hız limitlerine uyması ve takip mesafesini koruması büyük önem taşıyor. Yetkililer de sürücüleri özellikle uzun yolculuklarda dikkatli olmaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri konusunda sık sık uyarıyor.