Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Alanya'da bulunan bir Hazine taşınmazının satış yöntemiyle özelleştirileceğini duyurdu. Resmi duyuruya göre Okurcalar Mahallesi'nde yer alan 141 ada 105 parsel numaralı 8.995,25 metrekarelik taşınmaz yatırımcıların teklifine açıldı.

PAZARLIK VE AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ UYGULANACAK

İhale, kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle başlayacak. Ardından uygun görülen teklif sahipleriyle pazarlık görüşmeleri yapılacak ve süreç açık artırmayla tamamlanacak. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları başta olmak üzere şartnamede belirtilen kuruluşlar katılabilecek.

ŞARTNAME VE TEMİNAT DETAYLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin ilgili taşınmaz için şartname satın alması ve istenen belgelerle birlikte teklif dosyasını Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na belirtilen süre içinde teslim etmesi gerekiyor. Başvuru koşulları ve ihale takvimi Resmi Gazete ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın duyurularında yer alıyor.

Okurcalar, turizm yatırımlarının yoğun olduğu Alanya bölgeleri arasında yer alırken, satış sürecinin yatırımcıların ilgisini çekmesi bekleniyor. İhalenin tamamlanmasının ardından taşınmazın yeni sahibi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanacak.