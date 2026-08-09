Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye genelinde farklı illerde bulunan taşınmazların satışına yönelik yeni ihale ilanı yayımladı. İlan kapsamında Antalya Alanya Kestel Mahallesi'nde bulunan 23 bin 998 metrekarelik Hazine arsası da yatırımcılara sunuldu.

KESTEL'DEKİ ARSA İÇİN 11 MİLYON TL TEMİNAT

İhale listesine göre satışa çıkarılan taşınmaz, Kestel Mahallesi 1106 ada 6 parselde yer alıyor. Yaklaşık 24 dönüm büyüklüğündeki arsa için 11 milyon lira geçici teminat bedeli belirlendi. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

SATIŞ PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK

Özelleştirme İdaresi'nin duyurusuna göre teklifler öncelikle kapalı zarf yöntemiyle alınacak. Ardından teklif sahipleri arasında pazarlık görüşmeleri gerçekleştirilecek. Gerek görülmesi halinde süreç açık artırma ile sonuçlandırılabilecek. Satış işlemleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ihale esasları doğrultusunda yürütülecek.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ALANYA'DA

Turizm ve gayrimenkul yatırımlarının yoğunlaştığı Antalya Alanya'da kamuya ait taşınmazların satışa sunulması, yatırım çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Kestel Mahallesi, üniversite, sahil bandı ve gelişen yerleşim alanlarına yakın konumuyla son yıllarda yatırımcıların ilgi gösterdiği bölgeler arasında yer alıyor.

Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Resmî ihale ilanı.