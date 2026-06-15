TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan kriterler nedeniyle, il olması beklenen ilçeler konusu yeniden alevlendi...

"Yeniden" diyorum çünkü bu mevzu yıllardan beri Alanya'nın hep gündeminde...

İşte bu nedenledir ki, TÜİK tarafından yapılan açıklama Alanya'yı çok yakından ilgilendiriyor...

Ne demişti TÜİK, hatırlayalım...

Bir ilçenin il olabilmesi için en az 100 bin nüfus ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklık şartı aranıyor...

Alanya'nın nüfusu yaklaşık 371 bin...

Antalya'ya olan mesafesi de yaklaşık 133 kilometre...

Nüfus anlamında, TÜİK'in açıkladığı kriterin üç katından daha fazla...

Mesafe anlamında da dört katından daha fazla...

Yani...

Yanisi şu...

Alanya il olmayı fazlasıyla hak ediyor...

Anasının ak sütü gibi helal...

Yazının başında da vuguldığım gibi, bu mevzu yıllardan beri Alanya'nın hep gündeminde...

Ancak "Sonuç" yok...

"Elle tutulur, gözle görülür" bir gelişme yok...

TÜİK, kriterleri açıkladı o kadar...

Bu kriterlerin hayata geçirileceğine dair en küçük bir emare yok...

Alanya'nın en büyük ve en önemli sivil toplum kuruluşu (STK) olan Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başta olmak üzere, STK'lara çok iş düşüyor aslında...

Sadece aklına estikçe açıklama yapmak yetmez...

Biliyoruz, Alanya en az 50 ilden daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip...

Biliyoruz, ilçe statüsü Alanya'ya yapılması gereken hizmetleri karşılamata yetersiz alıyor...

Bunların hepsini biliyoruz...

Farkındayız...

Ezberledik hatta...

Ancak bunları bilmek yetmiyor...

Gerektiği zaman Ankara'ya gidip, masaya yumruğunu vurabiliyor musun?..

Alanya'nın hakkını söke söke almak adına her şeyi göze alabiliyor musun?..

Gerçekten ses getirecek düzeyde gündem yaratabiliyor musun?..

Önemli olan bunlar...

Yoksa "Kendin çalar, kendin oynarsın"...

Son tahlilde demek istediğim şu...

Meslek odalarıyla, dernekleriyle, siyasi partileriyle, amiriyle, memuruyla, halkıyla, Alanya bu anlamda bütün olmalı...

Bunu bilir, bunu söylerim...

Nokta...

AK Parti Alanya'da 'Vefa' buluşması

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK PArti) Alanya İlçe Teşkilatı'nın önceki ve şimdiki bazı yöneticileri, "Maziden Atiye" ismi verilen organizasyonda bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptılar...

Uğur Sipahioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem İlçe Başkanımız Kemal Kaçmaz’ın düzenlediği, Uğur Sipahioğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen 'Maziden Atiye' buluşmasında yol ve dava arkadaşlarımızla bir araya geldik...

Geçmişten bugüne uzanan hatıralarımızı paylaşarak hasbihal ettik, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik...

Nazik ev sahipliği ve kıymetli organizasyonları için kendilerine teşekkür ediyorum"...

Bana göre AK Parti'nin 24 yıl iktidarda kalmasının ana nedenlerinden birisi işte bu duygu...

"Vefa" duygusu yani...

Hizmet edenler, emek verenler asla bir kenara itilip, ötekileştirilmiyor...

Unutulmuyor...

Durum böyle olunca da kimse partisinden "Kopmayı" düşünmüyor...

Tam aksine "Başarı" adına daha da motive oluyor...

Nokta...

Aydoğan'dan ziyaret zinciri

ALANYA siyaset dünyasında uzun zamandan beri aktif olarak yer alan kadın siyasetçilerden İYİ Partili Meryem Aydoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun bir ziyaret trafiği yaşadı...

Aydoğan, ilk olarak partisinin grup toplantısına katılarak Genel Başkan Musavat Dervişoğlu'nun konuşmasını dinledi...

Aydoğan, daha sonra Antalya Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz, Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ayyüce Türkeş, TBMM Katip Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı M. Satuk Buğra Kavuncu, Eski Tarım Bakanı ve Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Dr. Ahmet Eşref Farkıbaba ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğulcan Bayram'ı ziyaret etti...

Meryem Aydoğan, bu ziyaretlerle aktif siyasetten kopmadığını göstermiş oldu...

Her zaman söylerim...

Kadın siyasetçilere güveniyor ve destekliyorum...

Meryem Aydoğan'a da başarılarının devamını diliyorum...

Nokta...



Zeki Demir galaya katıldı



"LİMON Çiçekleri: Acı Tatlı Hayatlar" isimli film, geçtiğimiz günlerde Mersin'de gerçekleştirilen görkemli bir gala ile gösterime girerken, sinemaya gönül vermiş isimlerden Zeki Demir, galaya katılarak Alanya'yı temsil etti...

2025 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Güzeloluk Yaylası'nda çekilen filmin galasında boy gösteren Zeki Demir, "Önümüzdeki günlerde adından sıkça söz ettirecek olan film, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) de gösterime girecek...

Büyük bir emek ve sevgiyle ortaya çıkardığımız filmin büyük beğeni kazanacağına inancım sonsuz" ifadelerin kullandı...

Hiç bir maddi karşılık beklemeden sanat için emek verenlere selam olsun...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA siyaset dünyasının genç, başarılı ve sevilen isimlerinden olan, gerek siyasi arenada gerekse mesleğinde üstlendiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmek ve hakkını vermek adına elinden gelenin fazlasını yapmaya gayret gösteren, Alanya’da bir dönem siyasetin etkin ismi Mehmet Kan ile Sipahioğlu Eczanesi sahibi Hicran Kan’ın oğlu olarak genç yaşta edindiği önemli tecrübeler ışığında yoluna emin adımlarla devam eden Avukat Alper Kan'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ