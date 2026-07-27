Alanya Şoförler Odası, ilçede hizmet veren 883 taksici esnafı için kritik bir oylama süreci başlattı.

27-29

Temmuz tarihlerinde kurulan sandıklarda, UBER ve Yandex gibi küresel ulaşım uygulamalarının ilçedeki geleceği oylanıyor.

Daha önce Martı TAG sistemine karşı yürütülen hukuki sürecin ardından gündeme gelen bu referandum, doğrudan taşımacılık sektörünün kararına göre şekillenecek. Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya'nın aktardığına göre, yönetim olarak tek başlarına karar almak yerine katılımcı bir yaklaşım benimseniyor.

KARARIN UYGULAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

Başkan Akkaya, sandıktan çıkacak kararın bağlayıcılığına dikkat çekerek iki farklı senaryo üzerinde durduklarını açıkladı. Taksicilerin söz konusu uygulamalara 'hayır' demesi durumunda platformlara karşı çeşitli yasal tedbirler hayata geçirilecek. Sandıktan 'evet' oyu çıkması halinde ise sistemin yasal çerçevesi oluşturularak entegrasyon süreci başlatılacak.

TURİZM BÖLGELERİNDE ULAŞIM TARTIŞMALARI

Küresel çapta faaliyet gösteren dijital taşımacılık platformları, özellikle yaz aylarında nüfusu katlanan turizm merkezlerinde yerel esnafla sık sık karşı karşıya kalabiliyor. Alanya'da şeffaf bir şekilde yürütülen bu oylama, dijitalleşme ile geleneksel taşımacılık arasındaki dengeyi bulmak adına bölgedeki ulaşım dinamikleri açısından yakından takip ediliyor.