Edinilen bilgilere göre olay, Batman merkez Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle düzenlenen silahlı saldırıda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk ağır yaralandı. Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki incelemesinde üç kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Şüpheliler aranıyor

Polis ekipleri, saldırının yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Batman Emniyet Müdürlüğü, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişi veya kişilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Olayın nedeni ve faillerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.

AK Parti İl Başkanı'ndan başsağlığı mesajı

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şahsi, yaptığı açıklamada Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Şahsi, yayımladığı taziye mesajında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Direk ailesine, yakınlarına ve parti teşkilatına başsağlığı ile sabır diledi.