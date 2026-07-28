5510 Sayılı Kanun’un 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği ödenen kıdem tazminatından sigorta primi alınmaz.

1 Temmuz – 31 Aralık 2026 döneminde geçerli olmak üzere, kıdem tazminatı tavanı tutarı brüt 73 bin 729,87 TL olarak belirlenmiştir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI:

5510 Sayılı Kanun’un 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde”

(Değişik:2/4/2026-7577/10 md.)

Aşağıda sayılan;

1) Ayni yardımlar,

2) Ölüm, doğum, evlenme yardımları,

3) Görev yollukları,

4) Seyyar görev, kıdem, ihbar ve kasa tazminatı,

5) İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler,

6) Keşif ücreti,

7) Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek çocuk ve aile zamları,

8) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin yüzde 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları,

9) İşverence işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk lirasına kadar olan kısmı, prime esas kazanca tabi tutulmaz.... “ hükmü düzenlenmiştir.

Buna göre şartları sağlayan çalışanlara ödenen kıdem tazminatından sigorta primi alınmaz.

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi uyarınca, iş sözleşmesi kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde sona eren işçilere ödenen tazminata kıdem tazminatı denilmektedir.

Damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen kıdem tazminatı tutarı, memur maaş katsayıları değiştiğinde buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavan tutarı da değişmektedir. Kıdem tazminatı ödemelerinde, devlet tarafından belirlenen kıdem tazminatı tavanı aşılamaz.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2026 tarih ve 5 Sıra No’ lu Genelgesi ile aylık katsayısı 1,575512, taban aylık katsayısı 25,794915 ve yan ödeme katsayısı ise 0,499649 olarak açıklanmıştır.

Buna göre

1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 dönemi için 64 bin 948,77 TL olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz – 31 Aralık 2026 döneminde geçerli olmak üzere, brüt 73 bin 729,87TL olarak belirlenmiştir.