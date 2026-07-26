Kadir Aydar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararını tek başına almadığını belirtti. Açıklamasına göre CHP Ceyhan İlçe Başkanı, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe delegeleri ile çok sayıda partili de kendisiyle birlikte partiden ayrıldı.

Aydar, yeni siyasi yolculuklarına Yeni Parti çatısı altında devam edeceklerini ifade etti.

"İnandığımız değerlerin peşinden yürümeyi seçtik"

Paylaşımında kararının gerekçesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydar, "Biz koltuk değiştirmedik; inandığımız değerlerin peşinden yürümeyi seçtik. Çünkü siyaset, rozetten önce duruştur." ifadelerini kullandı.

Aydar ayrıca, attıkları adımın ortak iradelerinin ve geleceğe yönelik inançlarının bir yansıması olduğunu belirterek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Yeni Parti'ye belediye katılımları sürüyor

CHP'den ayrılan milletvekillerinin kurduğu Yeni Parti'ye son günlerde yerel yönetimlerden de katılımlar yaşanıyor. Kadir Aydar'ın açıklamasıyla birlikte Ceyhan Belediyesi'nin yönetimi de siyasi olarak Yeni Parti'ye geçmiş oldu.

Öte yandan daha önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da Yeni Parti'ye destek verdiğini açıklamıştı. Ceyhan Belediyesi, bu süreçte Yeni Parti'ye katılan belediyeler arasına eklendi.

2024 seçimlerinde yüzde 45,67 oy almıştı

Kadir Aydar, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 45,67'sini alarak Ceyhan Belediye Başkanı seçilmişti. Son istifa kararıyla birlikte Ceyhan'daki belediye yönetimi siyasi olarak CHP'den Yeni Parti'ye geçmiş oldu.

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