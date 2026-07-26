CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Sarıyer'deki törende yeni üyelere ve daha önce partiden ayrılıp yeniden katılan kişilere rozet takılmıştı. Törenin ardından sosyal medyada ve bazı yayın organlarında, etkinliğe cast ajansları aracılığıyla üye olmayan kişilerin servis araçlarıyla getirildiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

CHP'den suç duyurusu açıklaması

İddiaların gündeme gelmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Tekin, olayın aydınlatılmasını istediklerini belirterek, sorumluların tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.

Başsavcılık soruşturma başlattığını duyurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Sarıyer'deki CHP etkinliğine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialar ve bu kapsamda sunulan şikâyet dilekçesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, yürütülecek araştırmaların ardından şikâyete konu edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı belirtilerek, soruşturma sürecinin elde edilecek bulgular doğrultusunda sürdürüleceği kaydedildi.

Soruşturma süreci devam ediyor

Dosya kapsamında şu aşamada iddiaların doğruluğuna ilişkin resmi bir tespit bulunmuyor. Soruşturmanın sonucunda elde edilecek bilgi ve deliller doğrultusunda adli sürecin nasıl ilerleyeceği netlik kazanacak. Tarafların açıklamaları ve savcılığın yürüttüğü inceleme kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.