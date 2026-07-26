Takipçilerinden gelen "Neden ücretli abonelik açtınız?" sorusuna yanıt veren Ergen, bu alanda daha doğal ve rahat içerikler üretebildiğini söyledi. Paylaştığı videoda, abonelik bölümünü daha samimi bir iletişim alanı olarak gördüğünü belirten sanatçı, günlük yaşamından kesitleri kaygı duymadan paylaşabildiğini ifade etti.

Ergen, ev ortamındaki paylaşımlarında takipçilerinin kendisine yönelttiği "Ne yiyorsunuz?", "Ne kullanıyorsunuz?" ya da "Bunu nereden aldınız?" gibi sorulara daha rahat yanıt verebildiğini dile getirdi.

Magazin yerine özel içerik vurgusu

Ünlü şarkıcı, ücretli abonelik bölümünde magazin gündemi oluşturacak içerikler paylaşmayı hedeflemediğini belirtti. Bu alanın daha sınırlı bir takipçi kitlesine yönelik olduğunu söyleyen Ergen, aboneleriyle soru-cevap etkinlikleri yapacağını ve daha filtresiz paylaşımlar sunacağını kaydetti.

Hikâyelerin bir bölümü abonelere özel olacak

Gülben Ergen, abonelik sistemini aktif olarak kullanmayı planladığını da açıkladı. Sanatçı, Instagram hikâyelerinin önemli bir kısmını bundan sonra yalnızca ücretli abonelerine özel yayımlayacağını ve zaman zaman özel soru-cevap etkinlikleri düzenleyeceğini duyurdu.

Instagram'ın abonelik sistemi nasıl çalışıyor?

Instagram'ın "Abonelik" özelliği, içerik üreticilerinin aylık belirledikleri ücret karşılığında takipçilerine özel hikâyeler, canlı yayınlar, paylaşımlar ve çeşitli ayrıcalıklar sunmasına imkân tanıyor. Ücretlendirme içerik üreticisi tarafından belirlenirken, aboneler istedikleri zaman üyeliklerini iptal edebiliyor.