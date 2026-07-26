Transfer gündeminin öne çıkan isimlerinden biri savunma oyuncusu Ümit Akdağ oldu. Uzun süredir Süper Lig'in büyük kulüplerinin radarında olduğu öne sürülen genç stoper için bu kez Fenerbahçe iddiası gündeme geldi. Spor kamuoyunda yer alan haberlerde, sarı-lacivertli kulübün Alanyaspor ile görüşmeler yürüttüğü ve sürecin olumlu ilerlediği ileri sürüldü.

Aynı iddialara göre daha önce iki kulübün bonservis bedeli konusunda 6 milyon euro seviyesinde anlaşma sağladığı da konuşuluyor. Ancak söz konusu transferle ilgili kulüplerden resmi bir açıklama yapılmış değil.

Alternatif isim: Valy Konate

Alanyaspor'un savunmada yaşanabilecek olası bir ayrılığa karşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. İddialara göre turuncu-yeşilli ekip, As Monaco'nun kadrosunda bulunan ve geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Cercle Brugge'de kiralık olarak geçiren 19 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacı Valy Konate ile ilgileniyor.

Genç futbolcunun bonservisiyle transfer edilmesinin hedeflendiği öne sürülürken, oyuncunun gelişimini sürdürmek amacıyla Cercle Brugge'de kalmayı tercih ettiği yönünde bilgiler de spor kulislerine yansıdı.

Nijeryalı genç oyuncu deneme sürecinde

Alanyaspor'un değerlendirdiği isimlerden biri de 2008 doğumlu Nijeryalı kanat oyuncusu Shina Olayanjur oldu. Genç futbolcunun A Takım antrenmanlarında denendiği, teknik heyetin raporunun olumlu olması halinde bedelsiz olarak kadroya dahil edilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

Yabancı oyuncu kuralı değişmedi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için açıkladığı yabancı oyuncu düzenlemesinde değişikliğe gidilmedi. Buna göre kulüpler kadrolarına 14 yabancı futbolcu yazabilecek. Ancak 14 yabancı tercih edilmesi halinde bu oyunculardan en az dördünün 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması şartı uygulanacak. İlk 10 yabancı futbolcu için ise yaş kriteri bulunmuyor.

Öte yandan Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun birinci Transfer ve Tescil Dönemi 22 Haziran'da başlamıştı. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için transfer işlemlerini 4 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.