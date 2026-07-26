Bursaspor ile Shakhtar Donetsk arasındaki hazırlık karşılaşması, 26 Temmuz 2026 Pazar günü Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede ilk düdük saat 19.00'da çalacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Yayın, TRT Spor'un televizyon kanalıyla birlikte resmî dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

İki takım için önemli prova

Yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, taraftarı önünde güçlü bir rakiple son durumunu test edecek. Teknik heyet, hazırlık karşılaşmasında oyuncuların fiziksel seviyesini ve takımın oyun planını değerlendirme fırsatı bulacak.

Shakhtar Donetsk ise sezon öncesi kamp programı kapsamında Türkiye'deki hazırlık maçlarından birine çıkacak. Ukrayna ekibi, yaz kampı programında Bursaspor karşılaşmasına da yer verdiğini daha önce resmen duyurmuştu.

TRT Spor canlı yayın nasıl izlenir?

Maçı canlı takip etmek isteyen izleyiciler, TRT Spor'u uydu, kablo ve dijital platformlar üzerinden izleyebilir. Ayrıca TRT Spor'un resmî internet sitesi ve dijital yayın hizmetleri aracılığıyla da canlı yayına erişim sağlanabiliyor.