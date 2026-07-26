Sosyal medyada yayılan görüntülerde, seyir halindeki otomobilin üzerinde bulunan kişilerin müzik eşliğinde dans ettiği görüldü. Otoyolda kaydedilen görüntüler, hem araçtakilerin hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle tepki topladı.

Başsavcılık resen harekete geçti

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Başsavcılık tarafından “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçu kapsamında resen soruşturma açıldığı bildirildi.

Kimlikleri araştırılıyor

Soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için jandarmaya talimat verildi. Olayın nerede ve hangi koşullarda gerçekleştiğinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adli süreç devam ediyor

Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından ifadelerinin alınması ve haklarında gerekli adli işlemlerin uygulanması bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.