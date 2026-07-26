ALANYA'da çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenirken, olayda yaklaşık 50 metrekarelik alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Tepe Mahallesi'nde bulunan çalılık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik tellerinden çıktığı değerlendirilen kıvılcımlar kısa sürede kuru otların bulunduğu alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüme riski taşıyan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri çevredeki alanlara yayılmadan kontrol altına aldı.

Yoğun çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 metrekarelik çalılık alan zarar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle özellikle kuru otların bulunduğu alanlarda yangın riskinin yükseldiğine dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.