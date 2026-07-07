Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son haftalarda peş peşe yapılan zamlar, özellikle ticari araç sürücüleri, taşımacılık sektörü ve uzun yol yapan vatandaşların yakıt maliyetlerini önemli ölçüde artırdı.

İki günde 2 liranın üzerinde artış

Motorine 7 Temmuz itibarıyla yansıtılan 1 lira 31 kuruşluk zammın ardından beklenen 76 kuruşluk yeni artışla birlikte, iki gün içerisinde motorinin litre fiyatındaki toplam yükseliş 2 lira 7 kuruşa ulaşmış olacak.

Bu artışın ardından birçok ilde motorin fiyatlarının yeni rekor seviyelere çıkması bekleniyor.

Zam pompaya gece yarısı yansıyacak

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre yeni fiyat düzenlemesi, 8 Temmuz gece yarısından itibaren geçerli olacak. Zam kararının ardından birçok sürücünün akaryakıt istasyonlarına yönelerek fiyat artışı öncesinde depolarını doldurması bekleniyor.

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki seyrin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde de yeni değişikliklerin yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasında yayımlanan günlük rafineri ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimler esas alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplamanın ardından dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve vergiler de eklenerek pompa satış fiyatları belirleniyor.

Sektör temsilcileri, küresel enerji piyasalarında yaşanabilecek yeni gelişmelerin önümüzdeki süreçte benzin ve motorin fiyatlarında yeni güncellemeleri beraberinde getirebileceğini ifade ediyor. Özellikle yaz sezonunda artan yakıt talebi ve uluslararası piyasalardaki belirsizliklerin fiyatlar üzerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.