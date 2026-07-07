Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre 26 yaşındaki Y.K., dini nikahla birlikte yaşadığı A.R.S. (34) ile otomobille seyir halindeyken, eski eşi A.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle otomobilin önünü kesen ya da araca yaklaşan şüpheli A.K., yanında bulunan tabancayla peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonucu araçta bulunan Y.K. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.

Anne adayı hastaneye kaldırıldı

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

32 haftalık hamile olduğu öğrenilen genç kadın için doktorlar zamanla yarıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen anne karnındaki bebek yaşamını yitirdi. Y.K.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Polis şüphelinin peşinde

Olayın ardından kaçan saldırganın Siirt'e gittiği yönünde bilgiye ulaşan polis ekipleri, şüpheli A.K.'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması amacıyla çevre illerle koordineli çalışma yürütüyor.

Soruşturma sürüyor

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yaşandığı bölgede delil çalışması gerçekleştirirken, polis ekipleri saldırının nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma başlattı.

Yaşanan olay, kentte büyük üzüntüye neden olurken, saldırıyla ilgili adli soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.