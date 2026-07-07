ABD'nin Atlanta kentindeki Atalanta Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Arjantin; Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Paredes, Lionel Messi ve Julian Alvarez ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Mısır ise Shobeir, Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez, Ashour, Lashin, Attia, Zico, Mohamed Salah ve Hassan kadrosuyla mücadele etti.

Mısır ilk yarıyı önde kapattı

Karşılaşmaya etkili başlayan Mısır, 15. dakikada Marawan Attia'nın ortasında Yasser Ibrahim'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Arjantin 19. dakikada penaltı kazansa da Lionel Messi'nin kullandığı vuruşu Mısır kalecisi Shobeir kurtararak takımını ayakta tuttu.

İlk yarının kalan bölümünde Arjantin baskısını artırsa da Mısır savunmasını aşamadı ve soyunma odasına 1-0 geride girdi.

VAR golü iptal etti

İkinci yarıya hızlı başlayan Mısır, 58. dakikada Zico ile bir gol daha buldu. Ancak VAR incelemesi sonrasında pozisyonun başlangıcında faul tespit edilince gol geçersiz sayıldı.

Bu kararın ardından oyunun temposu yükselirken Mısır, 67. dakikada farkı ikiye çıkarmayı başardı. Arjantin'in kullandığı köşe vuruşunun ardından gelişen hızlı hücumda Mohamed Salah'ın başlattığı atakta Hassan'ın pasını değerlendiren Zico skoru 2-0 yaptı.

Messi sahneye çıktı

İki farklı geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan Arjantin, 79. dakikada Cristian Romero'nun kafa golüyle umutlandı.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Lionel Messi ceza sahasında bulduğu topla sert vurdu ve fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Son sözü Enzo Fernandez söyledi

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Arjantin, uzatma dakikalarında galibiyet golünü buldu. 90+2. dakikada gelişen hızlı atakta Martinez'in ortasına iyi yükselen Enzo Fernandez, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arjantin, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Messi'nin bir gol ve bir asistle yıldızlaştığı mücadele, turnuvanın en unutulmaz geri dönüşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.