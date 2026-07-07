Olay, Dinek Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 68 ADJ 395 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle duman çıkarmaya başladı. Kısa süre içinde yoğun duman yerini alevlere bırakınca sürücü büyük panik yaşadı.

Sürücü son anda araçtan çıktı

Motor bölümünden yükselen dumanı fark eden sürücü, soğukkanlı davranarak otomobili yolun sağına çekti. Aracını güvenli bir noktada durduran sürücü, kendisini dışarı atarak olası bir faciadan son anda kurtuldu. Çevrede bulunan vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis ve gerekli güvenlik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye kısa sürede kontrol altına aldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, motor bölümünü saran alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevredeki araçlara ve yol kenarındaki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında D-400 karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak olası bir kazanın önüne geçti.

Otomobilde büyük çapta hasar oluştu

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk incelemede otomobilin özellikle motor bölümünde büyük çapta hasar meydana geldiği görüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

İnceleme başlatıldı

İtfaiye ekipleri yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri ise yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

İlk değerlendirmelere göre yangının motor bölümündeki teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulurken, kesin neden yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor(Mehmet Al)