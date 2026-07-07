Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'i taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Sánchez'i havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile beraberindeki protokol heyeti karşıladı.

Gözler kritik NATO Zirvesi'nde

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen zirvede, NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile çok sayıda uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya geliyor. Dünyanın en önemli güvenlik organizasyonlarından biri olarak gösterilen zirvede, küresel güvenlikten savunma iş birliğine, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve NATO'nun gelecek dönem stratejilerine kadar birçok kritik başlık ele alınacak.

İkili temaslar da gerçekleştirilecek

Zirve kapsamında liderlerin yalnızca ortak oturumlarda değil, ikili görüşmelerde de bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çok sayıda liderle gerçekleştireceği temaslarda bölgesel gelişmeler, savunma sanayii iş birlikleri, ekonomi ve ikili ilişkilerin masaya yatırılması öngörülüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in de zirve süresince çeşitli temaslarda bulunarak NATO gündemindeki konularla ilgili görüş alışverişi yapması bekleniyor.

Ankara diplomasi trafiğinin merkezi oldu

NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Ankara, son yılların en yoğun diplomasi trafiğine ev sahipliği yapıyor. Zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey heyetler Türkiye'ye gelirken, başkentte güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı.

Liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek oturumların ardından zirvenin sonunda ortak bildirinin yayımlanması bekleniyor.