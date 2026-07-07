Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya-Alanya-Gazipaşa İl Yolu'nun Hasbahçe-Kargıcak kesiminde yol yapımı ve emniyet sahasının oluşturulması amacıyla kamulaştırma işlemleri sürüyor. Süreç, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında alınan kamu yararı kararı doğrultusunda yürütülüyor.

Projede yeni aşamaya geçiliyor

Yapımına 2015 yılında başlanan Alanya Doğu Çevre Yolu'nun Mahmutlar Mahallesi kavşağına kadar olan ilk etabı geçtiğimiz günlerde tamamlanarak düzenlenen törenle hizmete açılmıştı. Bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen projenin ikinci etabını oluşturan Hasbahçe-Kargıcak arasındaki bölüm için ise kamulaştırma sürecinde kritik bir aşamaya gelindi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, güzergâhta yer alan taşınmazların sahipleriyle uzlaşma sağlanabilmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

Hak sahipleri davet edildi

Kamulaştırma uzlaşma görüşmeleri, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da Mahmutlar Belediye Düğün Salonu'nda yapılacak.

Yetkililer, kamulaştırma kapsamındaki taşınmazların tapu maliklerinin belirtilen gün ve saatte gerekli belgeleriyle birlikte toplantıya katılmalarını istedi. Görüşmelerde taşınmaz bedelleri ve uzlaşma şartları değerlendirilerek anlaşma sağlanması hedefleniyor.

Trafiğe nefes aldıracak

Tamamlandığında Alanya'nın doğu aksındaki trafik yükünü önemli ölçüde azaltması beklenen Doğu Çevre Yolu Projesi'nin özellikle şehir merkezine girmeden Gazipaşa yönüne ulaşım sağlayacak olması nedeniyle büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Yetkililer, kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından Hasbahçe-Kargıcak etabındaki yol yapım çalışmalarının hız kazanacağını ifade ederken, projenin tamamlanmasıyla birlikte hem şehir içi trafiğinin rahatlaması hem de ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor.