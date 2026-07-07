Şans oyunu severlerin büyük heyecanla takip ettiği Süper Loto çekilişi, Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirildi. Çekilişin ardından milyonlarca kişinin merakla beklediği sonuçlar kamuoyuyla paylaşılırken, büyük ikramiye tutarı da dikkat çekti.

Kazandıran numaralar belli oldu

7 Temmuz 2026 tarihli Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi belirleyen şanslı numaralar şu şekilde açıklandı:

4 - 26 - 30 - 38 - 51 - 53

Bu numaraları eksiksiz bilen talihli ya da talihliler, 79 milyon 167 bin 528 TL tutarındaki büyük ikramiyeyi kazanma hakkı elde edecek.

Büyük ikramiyenin akıbeti merak ediliyor

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler büyük ikramiyenin isabet edip etmediğine çevrildi. Büyük ödülün tek kişiye mi yoksa birden fazla talihliye mi çıktığına ilişkin ayrıntıların Milli Piyango Online tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Aynı şekilde 5 bilen, 4 bilen ve diğer ikramiye kategorilerine ilişkin ödeme detayları da resmi sonuçlarla birlikte ilan edilecek.

Sonuçlar nasıl sorgulanıyor?

Süper Loto oynayan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ile yetkili satış noktalarından sorgulayabiliyor. İkramiye kazanan talihlilerin, biletlerini dikkatle kontrol etmeleri ve ikramiye işlemlerini yalnızca resmi kanallar üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Kazandıran numaralar

4 - 26 - 30 - 38 - 51 - 53

Yeni çekiliş öncesinde ise Süper Loto tutkunlarının heyecanı şimdiden başladı. Bir sonraki çekilişte de milyonlarca liralık büyük ikramiye için şansını deneyecek vatandaşlar, yeni sonuçları merakla bekliyor.