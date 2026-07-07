TFF'den yapılan açıklamada, 2 Temmuz'da kulüp temsilcilerinin katılımıyla prova ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiği belirtilerek, kulüplerin görüşleri doğrultusunda fikstür anahtarının nihai halinin oluşturulduğu ifade edildi.

Fikstür simetrik olacak

Yeni sezonda Süper Lig fikstürü simetrik sistemle hazırlanacak. Buna göre sezonun ikinci yarısı, ilk yarının birebir ters eşleşmeleri şeklinde oynanacak. Ayrıca hiçbir takım sezon boyunca başka bir takımı düzenli olarak takip etmeyecek.

İlk iki ve son üç haftada ise hiçbir ekip üst üste iç saha ya da deplasman maçına çıkmayacak. Aynı durum sezonun her iki devresinde de yalnızca bir kez uygulanabilecek.

Büyük takımlar için özel planlama

TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili özel düzenlemelere de yer verdi. Buna göre hiçbir takım bu dört ekipten üçüyle yedi hafta içerisinde karşılaşmayacak.

Ayrıca hiçbir takım, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile art arda haftalarda maç yapmayacak. Takımların bu dört rakiple oynayacağı maçların en fazla üçü iç sahada veya deplasmanda olacak şekilde planlandı.

Trabzonspor için ise ayrı bir düzenleme yapıldı. Bordo-mavililer, üç büyüklerle oynayacağı maçların bir devrede en fazla ikisini iç sahada ya da deplasmanda oynayabilecek.

Derbiler için yasaklı haftalar belirlendi

Yeni sezonda derbi karşılaşmaları da belirli haftalara göre planlanacak. TFF, 1, 2, 11, 17, 18, 22, 28 ve 31. haftaları derbi maçları açısından yasaklı haftalar olarak belirledi.

Bu kapsamda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbiler yalnızca bu haftaların dışında oynanabilecek. Ayrıca üç büyükler arasındaki eşleşmelerde takımlar, bir derbiyi iç sahada oynarken diğerini deplasmanda oynayacak.

Avrupa kupaları dikkate alındı

Fikstür hazırlanırken UEFA organizasyonlarında mücadele edecek Türk takımlarının maç programları da göz önünde bulunduruldu.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar ile Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden ekipler, 1, 2, 8, 18, 22, 25 ve 28. haftalarda birbirleriyle eşleştirilmeyecek.

TFF, bu kararın Avrupa kupalarında Perşembe günü oynayan takımlar ile Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü sahaya çıkacak ekiplerin dinlenme sürelerinin korunması amacıyla alındığını açıkladı.

İstanbul takımlarına özel düzenleme

İstanbul'daki güvenlik ve organizasyon planlaması da fikstür kısıtları arasında yer aldı.

Buna göre;

Aynı hafta İstanbul'da en fazla dört takım iç saha maçına çıkabilecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan aynı hafta en fazla iki takım kendi sahasında oynayabilecek.

İstanbul ekipleri üst üste en fazla altı hafta İstanbul'da maç yapabilecek ve bu döngünün sezonun iki yarısında dengeli olması sağlanacak.

TFF'nin belirlediği bu kriterler doğrultusunda hazırlanacak 2026-2027 Trendyol Süper Lig fikstürü, 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle resmiyet kazanacak. Futbolseverler, yeni sezonun derbi tarihleri ve ilk hafta eşleşmelerini yapılacak çekilişin ardından öğrenecek.