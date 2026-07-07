Kan donduran olay, Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi Fiskobirlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Gülen, eşi Emine Gülen ve oğulları Resul Gülen, işletmeciliğini yaptıkları iş yerinde bulundukları sırada M.G. otomobiliyle iş yerinin önüne geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine M.G., yanında bulunan tabancayı çıkararak ağabeyi, yengesi ve yeğenine peş peşe ateş etti.

Olay yerinde can pazarı yaşandı

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Resul Gülen'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Mehmet Gülen ile eşi Emine Gülen ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen karı-koca da kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından şüphelinin silahını ateşlediği anların yer aldığı öğrenildi.

Polis şüpheliyi arıyor

Saldırının ardından olay yerinden kaçan M.G.'nin yakalanması için Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgede çok sayıda ekip görev alırken, şüphelinin kaçış güzergâhı üzerindeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Polis ekipleri olayın çıkış nedenini ve aile bireyleri arasında yaşanan husumetin detaylarını araştırırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.