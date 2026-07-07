Olay, saat 14.00 sıralarında Kozan Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle adliye önünde karşılaşan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların yanlarında bulunan tabancalarla birbirine ateş açması üzerine çevrede büyük panik yaşandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çıkan silahlı kavgada kimlikleri henüz açıklanmayan 2 kişi ayaklarından yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis geniş çaplı çalışma başlattı

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan diğer 2 şüphelinin yakalanması amacıyla ise kent genelinde geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulunurken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Soruşturma sürüyor

Silahlı kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.