​ALANYA siyaseti, tarihinin en keskin virajlarından birine doğru tam gaz ilerliyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezinde patlak veren o hukuki ve siyasi deprem yani kulisleri altüst eden o meşhur "mutlak butlan" kararı.

Akdeniz’in bu huzurlu kıyısını bir anda fırtınanın merkez üssü haline getirdi.

​Kılıçdaroğlu yönetiminin hırslı, bir o kadar da radikal adımlarla masaya yumruğunu vurduğunu görüyoruz.

Görünen köy kılavuz istemez: Eğer süreç bu akışla devam ederse, Alanya’da ilçe örgütünden mahalle başkanlarına kadar uzanacak çok büyük bir istifa ya da görevden almalara tanıklık edeceğiz.

Ve bu dalga, emin olun sadece Alanya ile sınırlı kalmaz; tüm Antalya’yı arkasından sürükler.

​Dik duruşlar ve koltuk kaygıları, peki, aktörler ne yapıyor?

​İlçe Başkanı Bülent Kandemir, kartlarını en baştan açık oynadı. Özgür Özel’e olan bağlılığını gizlemediği gibi, "Kayyım genel başkan istemiyoruz" diyerek Ankara’ya adeta meydan okudu.

​Soru net: Kandemir görevden alınır mı?

Cevap da net: Örgütlere yönelik bir tırpan hareketi başladığında, evet, ilk bilet kesilenlerden biri olabilir.

​Peki, Kandemir ne düşünüyor?

Söyleyeyim: Umurunda bile değil. Onun felsefesi açık: "Sokaklar ve kahvehaneler bizim çalışma alanımız, unvanlar değil."

​Gelelim Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e...

Osman Başkan da gri alanları sevmeyen, tavrını net koyan figürlerin başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya profilinde Özgür Özel ile yan yana bir fotoğrafını paylaşarak adeta bir sadakat ve duruş deklarasyonu yayınladı.

​Peki, Kılıçdaroğlu’nun o nereye vuracağı belli olmayan kılıcı Osman Başkan’ı da CHP’den uzaklaştırır mı?

Bu ihtimal hiç de uzak değil. Ama böyle bir hamlenin bedeli ağır olur. Eğer Osman Başkan CHP’den koparsa, meclis üyelerinin tamamı da onunla hareket eder.

Alanya Belediyesi bir süreliğine "bağımsız" bir başkan ve meclis çoğunluğuyla yönetilen bir yapıya bürünür ki, bu da CHP için tam bir bozgun demektir.

​Peki ya Kandemir ve ekibi görevden alınırsa o koltuklara kim oturacak? Şu an köşelerinde sessizce bekleyen, gelişmeleri sinsice izleyen birkaç isim var.

Ama ses çıkarmaya korkuyorlar.

Çünkü tabanda karşılığı olmayan bir yapının gölgesinde görev almanın getireceği o ağır toplumsal tepki, gözlerini korkutuyor. İsimlerini yazmayacağım, siz kim olduklarını gayet iyi tahmin edersiniz.

​MHP’de sessiz ve derinden gelen istikrar. CHP’de bu kaos yaşanırken, ittifakın diğer kanadında, MHP’de bambaşka bir hava hâkim. Temmuz ayındaki ilçe kongresine doğru ilerleyen partide mevcut Başkan Mustafa Sünbül’ün tek aday olacağı artık kesin gibi.

​Sünbül; polemiklerden uzak, mütevazi ve beyefendi kişiliğiyle sahada sessiz bir devrim yaptı. "Hayırlı günler komşum" diyerek Alanya’da ayak basmadık yer bırakmadı.

Rekor üye kayıtları bir yana, binin üzerinde düğüne katılarak halkın iyi gününde de kötü gününde de yanında olduğunu gösterdi.

Alanya tabanında ciddi bir karşılığı var mı? Kesinlikle evet ve başkan Sünbül bir dönem daha görevinin başında olacak.

Esen kalın…