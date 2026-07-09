Herkes mevcut yönetimin tek aday olarak kongreye gideceğini sanıyordu.

Planlar yapılmıştı ama o hesap üç günde tersine döndü.

​Çünkü Alanya’nın önceki dönem belediye başkanı Adem Murat Yücel Ankara’daydı.

Sessiz sedasız gitti, çok önemli temaslarda bulundu. Başta MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, partinin tüm karar vericileriyle tek tek görüştü.

Adem Başkan ser verir sır vermez, yapısı böyledir. Ama ilk fırsatta baş başa geleceğiz. Eğer bir sır fısıldarsa kulağıma, ilk size yazacağım, söz…

Geçtiğimiz hafta sonu MHP Alanya olağan ilçe kongresini yaptı. Uzun bir aradan sonra, tek aday olan Mustafa Türkdoğan yeniden dümene geçti. Partiyi önümüzdeki döneme taşımak üzere görevine döndü. Peki, şimdi ne olacak? MHP’nin Alanya yol haritası nasıl şekillenecek?

Asıl hedef ne? Bunun ipuçları, kongre salonunda Başkan Türkdoğan’ın yaptığı o konuşmada ve o konuşmanın satır aralarında kopan alkışlarda gizliydi.

​Aynen şöyle dedi Türkdoğan: “Bugün bu salonda siz değerli delegasyonun oylarıyla kongremizi hayata geçireceğiz… Yeniden MHP’mizi ayağa kaldırmak, şaha kaldırmak üzere; Üç Hilalli sancağımızı da yeniden Alanya Kalesi’nin burçlarına asmak üzere yeni bir yolculuğa başlayacağız.” 10 yıl boyunca MHP tarafından yönetilen Alanya, 2024 yerel seçimlerinde el değiştirmişti. Şimdi hedef, o emaneti geri almak! Türkdoğan, Cumhur İttifakı’na olan bağlılığını canı gönülden dile getirdi. Ama bir şerh düştü, bir mesaj verdi: 2029 yerel seçimlerinde, ittifak kararının istikrarı ve geleceği bakımından Alanya Belediyesi’ni yine biz istiyoruz.

Bu mesaj, salonda oturan AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı’nın gözlerinin içine bakılarak, dosta düşmana ilan edildi. Yani? "Alanya bizde kalacak!"

Başkan Türkdoğan geçmişi hatırlattı: “Alanya’yı geçtiğimiz 10 yılda üretken belediye başkanımız Adem Murat Yücel yönetti. Biz de ilçe başkanlığı yaptığımız dönemde birlikte çalıştık. 10 yıl boyunca Alanya’da insanımızın işleri rast gidiyordu. Gülen insanların şehriydi Alanya…” Sonra bugüne döndü: “Geldiğimiz noktada maalesef Alanya’da huzur kayboldu. Her yer çukurlarla dolu. Kaldırımlar sezon ortasında dahi yapılmadı. Turistler bu görüntüleri çekip sosyal medyada yayınlıyor. Yüksek sezon beklediğimiz temmuz ayında doluluk maalesef yüzde 60’larda…”

Ve ekledi: “Alanya yeniden gülen insanların, mutlu insanların yaşadığı bir şehir olacak. Bu şehrin MHP’ye, bu şehrin Cumhur İttifakı’na ihtiyacı var.”

Aslında Türkdoğan’ın o "gülen insanların şehri" cümlesini iki anlamda okumak lazım. Biliyorsunuz, Adem Başkan şartlar ne olursa olsun her zaman gülümseyen, pozitif yüz ifadesiyle tanınır. Yani o "gülen yüz", aslında bizzat Adem Başkan’ın kendisidir. Buradan çıkan yol haritası çok açık: 2029 yerel seçimlerinde Alanya Belediyesi, Cumhur İttifakı’nın MHP kanadında kalacak. Aday, yine Adem Murat Yücel olacak.

Çalışmalar bugünden itibaren başlıyor. Formül; milletle bütünleşmek ve tavizsiz, sert bir muhalefet yürütmek. Bu sert muhalefet sadece MHP ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. AK Parti grubunun da içinde yer alacağı, tam bir "ittifak ruhu" sahneye konulacak. Zaten Türkdoğan da o sinyali verdi, suskunluk döneminin bittiğini ilan etti: “Bundan sonra söylenmesi gereken her şeyi Mustafa Türkdoğan konuşacak. Bundan sonra susmak yok. Bundan sonra ‘o akrabam, bu arkadaşım, o kırılır, bu darılır’ deyip siyasette geride duran namerttir.” Peki, Alanya seçmeni, önümüzdeki ilk yerel seçimde belediyeyi yeniden Cumhur İttifakı ruhuyla MHP’ye teslim eder mi? Bu soruya bugünden "evet" ya da "hayır" demek, bu siyasi iklimde elbette mümkün değil. Ama aceleye gerek yok. Konu hafızamızda taze kalsın, daha sağlıklı bir analiz yapabilelim diye bu meseleyi üç farklı yazıda cerrah titizliğiyle inceleyeceğim. Bir sonraki yazımda, mevcut yerel yönetimi tüm artıları ve eksileriyle masaya yatıracağım. Sonraki yazımda ise, Türk siyasetinde yaşanacak muhtemel fırtınaların Alanya’ya nasıl yansıyacağını irdeleyeceğim. Şimdilik bu kadar.

Esen kalın.