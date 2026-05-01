Dee gabbe deli dünya dee. Engi memlekedden kimler geldi, kimler geçdi? İramedli Hüseen Efe Dayımın bi gredi hikayesi ağlıma geldi. Hüseen Efe Dayımın egmee yenir, suyu içilirdi. Boyu da hööle uzuncaadı. Kafasından sekiz köşe şapkayı da çıkarmazdı. Heç şalvar geymez, hep pantul geyerdi. Hüseen Efe Dayım hızarcılıg ederdi. Gayfeye girdiinde gayfedeenlerin alayına çay ısmarlardı, bonkördü. Engi memleketin musu, portakalı onun hızarında yapma sandıglarla İstanbul'a, İzmir'e, Angara'ya daşınırdı. Hüseen Efe Dayım bigün grediye ehdiyac duymuş. O vakıdlarda da Alanya'da engile hindiki gibi bişe banga yog. Evel koperetif heç yog. Engi dediim olay 1960 senelerinde oluyoru. Hüseen Efe Emmim, banga müdürünün yanna varmış. "Benim içig gredi çekesim var" demiş. Banga müdürü de Hüseen Efe Emmi'yi bilmezimiş. Gari müdür "Evin tapısını getiricen, hızarın tapısını getiricen, talla tapan varısa onların tapısını getiricen, o tapılara eyice bi bakıcaz. Ondan soonacığıma bi düşünüceez engi gredi işini. Enercime grediyi vericeg olusag, evi, hızarı, baccaları ipoteg edicez, soona da parayı vericeez" demiş. Hüseen Efe Dayım banga müdürünü gözelce dinlamış, dinlamış, soona da bi laf demiş. O lafı da yarın yazıvericem.

Benden bönlük bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.