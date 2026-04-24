Bilader, hindi Alanya'da bazı likontalarda güzel köy tovuu bişiriyollar. Gedeved'deki Parg Orman Likontası engi işi çok eyi biliyoru. Parg Orman'ın köy tovuunu yerken adam barmağlarını somuruyoru. Esgiden köy tovuu dendimidi ağla Mamıdseydi gelirdi. Mamıdseydi-Büğlü'deki, esgi Mamıdseydi Mıhdarı Etyemez Kemal'ın likontasında haylıca bi aşçılık eden Tığmag Hüseen geldi ağlıma. Tığmag Hüseen engi köy tovuunun erbabıdı bilader. Büğlü'ye yolum düşdügsüre engi Tığmag Hüseen'in tovuundan ben de çok yedim. Haggatan adam barmağlarını somururdu. Vagdın birinde "Hüseen tovuğları nerden buluyon?" deyi sordum. "Amat Emmi, tovuğları Mamıdseydi-Uçurmag'da hususi besleddiriyom. Engi tovuğlara heç fenni yem verilmeyoru. Engi tovuğlar salgın olur, otula purçula gannını doyurur. Engi tovuğların nezeti ordan gelir. Fenni yem yeyen tovuun eti busug busug kokar" dediidi. Tığmag Hüseen, tovuun sadeyaanı da Urumdaş'dakı Gır Veli'den alırımı. Gırmızı büberini de Marazlı'dan getirdirimiş.

Benden bönnülüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.