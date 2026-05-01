SICAKLIKTA SERT DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Hafta içinde 23 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı, hafta sonuyla birlikte hissedilir şekilde gerileyecek. Özellikle Pazar günü sıcaklığın 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu ani değişim, günlük yaşamda da etkisini gösterecek.

SAĞANAK YAĞIŞ KAPIDA

Meteoroloji verilerine göre, Alanya’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kısa süreli ancak yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, özellikle trafikte ve açık alanlarda dikkat gerektirdiği ifade ediliyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Uzmanlar, Alanya’nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının daha da düşeceğini belirterek karla karışık yağmur ihtimaline dikkat çekti. Bu durumun özellikle yayla yollarında ulaşımı etkileyebileceği değerlendiriliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, ani hava değişimine karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor. Özellikle hafta sonu planı yapanların hava durumunu yakından takip etmesi ve gerekli önlemleri alması isteniyor.

Alanya’da beklenen bu hava değişiminin, turizm hareketliliği ve günlük yaşam üzerinde de kısa süreli etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor.