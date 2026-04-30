- Yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi ve çarpıntı... Kadınların birçoğu bu şikayetlerle yaşamaya alışmış durumda. Oysa bu belirtilerin nedeni çoğu zaman demir eksikliğidir. Özellikle üreme çağındaki kadınlarda oldukça yaygın görülen bu durum, hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Demir Eksikliği Neden Daha Çok Kadınlarda Görülüyor?

Kadınların regl dönemlerinde kan kaybı yaşaması, hamilelik ve emzirme gibi dönemlerde demir ihtiyacının artması bu durumu daha yaygın hale getiriyor. Üstelik zayıflama diyetlerinde kırmızı et ve baklagillerin yeterince tüketilmemesi de eksikliği artırabiliyor.

Belirtiler Nelerdir?

- Solgun cilt

- Tırnaklarda kırılma, saç dökülmesi

- Halsizlik ve baş dönmesi

- Konsantrasyon bozukluğu

- Çarpıntı

Hangi Gıdalarda Demir Bulunur?

- Kırmızı et, sakatat

- Yumurta sarısı

- Kuru baklagiller (mercimek, nohut)

- Pekmez

- Ispanak gibi koyu yeşil sebzeler

C vitamini, demir emilimini artırır. Bu nedenle demir içeren öğünlerde limon, portakal gibi C vitamini kaynaklarıyla desteklemek önemlidir.

Ne Yapmalı?

- Kan tahlili ile düzenli takip

- Beslenmede demir kaynaklarına yer verme

- Gerekirse doktor kontrolünde takviye kullanımı

- Çay-kahve tüketimini demir kaynaklarının hemen ardından yapmamak

Sonuç: Demir eksikliği, sessiz ilerleyen ama müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sorundur. Özellikle kadınların bu konuda bilinçlenmesi sağlıkta büyük bir fark yaratabilir.