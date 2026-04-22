Bilader oldum olası yemegde kıl çıktığında midem bulanır, öğürereg laabaya sıçarım, torda gusarım. Avrada da her zaman tembih ederim, "Yemeg bişirike saçını başını bağla, kıl mıl gedmesin" deyi. Öndün şeere haylı bi işim vardı. Fatura yatır, hura ged hunu al, öteyanna ged hunula görüş, dinim imanım gevredi bilader. Gannım da bi acıgdı sorman, garc garc eder. Eve vardım, avrada "Açlıgdan düşüb bayılasoldum. Bana bi yemeg gover" dedim. Avrad da guru fasillele pilav yabmış, yanna yoort gomuç, sovan gırmış. Bilader gaşığı saldım, iştahla yerkene dişime bişey dakıldı. Aglıma geldi, elimile duddum çekerim çekerim kökü gelmez, çekerim çekerim kökü gelmez. Bire öğürürüm. Çıka çıka bi meturaya yakın bi kıl çıktı bilader. Gari benim avradın saçı olduu belli. Öğüre öğüre vardığ, gannımda bişey galmadı gusarkana. Evel acıdım, eyice gücüm kesildi. Engile kıl çıktığında o gün yemeg yeyemem gari, bi logma gatıversem aglıma gelir bita öğürürüm. Aç galdıg velasıl kelam o aaşam. Gari o öfkeyle "Saçını gazıd, sıfıra vurdur yarın" demişim avrada. Bu lafı herkeze yetişdirmiş, "Benim herif kafayı üşüddü heralda. Bu yaştan soona bana 'Saçını gazıd' dedi" deyi annadıvermiş iki yanda. Canı da sıkılmış. 1 kilo paklavı yabdırıb, gönlünü alıcam böön gari.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın sağlıcaala.