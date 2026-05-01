Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, acı bir kazayla gölgelendi. Çankaya ilçesinde kanalizasyon çalışması yapan iki işçi, kontrolden çıkan bir kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, iş güvenliği ve saha çalışmalarındaki riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.

KAZA YOKUŞTA GERİYE KAYAN ARAÇLA MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saatlerinde Bademlidere Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, su firmasına ait 07 FHF 37 plakalı kamyonet, yokuş yukarı çıkarken henüz belirlenemeyen bir nedenle geri kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç, hızla geri giderek yol üzerinde çalışma yapan işçilere çarptı.

İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kamyonet, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan’a çarptıktan sonra ASKİ’ye ait bir araca ve park halindeki dört otomobile de zarar verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ YARALI OLARAK KURTARILDI

Kazada kamyonetin sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve mesai arkadaşları, olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. 1 Mayıs’ta görev başında hayatını kaybeden işçiler için gözyaşları döküldü. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, kazanın oluş nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldığını açıkladı. Olayın teknik ve ihmal boyutunun araştırıldığı bildirildi.

Yaşanan bu acı olay, çalışma sahalarında iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha hatırlatırken, benzer kazaların önlenmesi için alınacak tedbirler yeniden gündeme geldi.