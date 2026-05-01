Sudan’ın orta kesiminde yaşanan trajik trafik kazası, çok sayıda ailenin hayatını derinden etkiledi. İki şehirler arası yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından bölgede büyük bir üzüntü yaşanırken, yetkililer olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

KAZA STRATEJİK YOL GÜZERGAHINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Cezire eyaletinde Abu Usher ile Wad Al-Majdi kentlerini birbirine bağlayan yoğun kullanılan karayolunda, Al-Hilaliya bölgesi yakınlarında meydana geldi. Bölgenin şehirler arası ulaşımda önemli bir güzergâh olması nedeniyle kazanın etkisi daha da büyük oldu.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA CAN ALDI

Sudan Polisi’nin verdiği bilgilere göre, seyir halindeki iki yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, olay yerinde çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı açıklandı.

TEKNİK ARIZA ŞÜPHESİ

Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde, kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak kazanın kesin nedeni yapılacak detaylı teknik incelemeler ve raporların ardından netlik kazanacak.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 16 kişi, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BÖLGEDE YAS HAVASI

Yaşanan kazanın ardından Cezire eyaletinde büyük bir üzüntü hakim olurken, hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine akın etti. Kazanın, bölgedeki yol güvenliği ve araç denetimleri konusunu yeniden gündeme getirmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sudan Polisi, kazanın tüm yönleriyle araştırılması için resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazaya neden olan faktörlerin netleşmesiyle birlikte, benzer olayların önüne geçilmesi adına yeni önlemler alınabileceği ifade ediliyor.