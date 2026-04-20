Bilader bizim endee Alanya'da tömeken deller, kibarlar semiz otu deyollar. Tömekenin en eyisi davar güvreli muz yalağlarının dibinde biter. Pürü ııcığı gıccıgdür. En güzeli de muz yalağının dibinde bitendir. Isırgan dersen gene muzluglarda gıyamet gibi olur. Dee esgiden beri engi ısırganı elimize bi naylon kese dakar, gücle, söve söve yolar, atıverirdig. Emme hindi hem tömeken, hem de ısırgan gıymata bindi bilader. Tömekenin arısını yetişdiriyollar, satıyollar. Isırgan dersen hem yaşı, hem gurusu bişeel paraamış.

Bilader bu sene kafayı çalışdırıcaam. Benim muzların dibinde engi otun ikisi de gıyamet gibi olur. Hem de ööle ilaçlı deel, egme deel, gendinden çıkanı. Yolarka başedemeyom ben, bu sene yolub yolub satıcaam. Engi işden eyi bi para edebilisem gari gara cavayı bi deyişdireem deyom.

Bilader benzini Taaames gamyon gibi yakıyoru. 500 liralıg benzini bi eve ged, bi çarşıya ged, yüleeveriyoru. "Ulan Amat, engi motur Alanya'nın moturu, sana gara cavaya binmeg yakışır" deyom hayılacadır emme belimi bügdü bilader engi cava. Cava cava derkene cebimdeki para su gibi cavılaab gediyoru. Hööle eyisinden bi cavır moturu alasım var. Benzini tüten cinsinden olucag. Gırmızı olsun, üç guruş fiyedli olsun, mühim deel.

Bilader benden böönlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.