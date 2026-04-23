Bilader, Galeli Boyacı İksan Usda'yı bilisiniz. Alanya sanayisinin bi numaralı tomofil boyacısı. İksan usda, sanayide düggeni en erken açan, en geç kapadan usda. Geceleri bile bi boy çalışır. Usda, haylıca oldu, bi gece çalışırkana bi kedi enii düggene misafir olmuş. Usda endeeni büyüdmüş, hindi kedi sıçanı sügsünden dutub, avkaalaaverib atıverirmiş. İki tarafda bi dene sıçan gomamış. Usda da engi kediye çok eyi bakıyoru. Usdaya öndün gece bi de köpek enii misafir olmuş. Naapsın usda, hindi engi köpeg eniine de bakar olmuş. Bana göre İksan usda böyüg sevab işleyoru. Engi hayvanlar bile İksan usdanın yüreenin yuka olduunu biliyollar.

Bilader, hinden keeri bilassa kedilere eyi bagmag ilazım. Hele evi aaçlıg yerde olanlar, evlerinin öne gelen kedilere eyi bagsınlar. Yaz geliverir, gari ilan, guyruglu çıkıcak. Evin öne bi kedi olsa, ne ilan yanaşabilir, ne de guyruglu. Yanaşırsa da kedi enginleri dutar, yer atıverir. Emme kedi içig nankör olur. Yanna fazla yanaşman, bi cırmag atarsa, 10 güne yakın adama inne vuruyollar. Birinde benim başıma bi geldi de, inne yerkene gaba yellerim deligliye döndüdü.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.