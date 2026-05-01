Alanya’da güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde aranan ve daha önce görevinden ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü yakalandı. Uzun süredir aranan şüphelinin ilçede ikamet ettiği adrese düzenlenen operasyon, kentte güvenlik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

7 YILDIR AYNI ADRESTE YAŞADIĞI BELİRLENDİ

Edinilen bilgilere göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelinin yaklaşık 7 yıldır Alanya’da yaşadığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonla, hakkında yakalama kararı bulunan ihraç emniyet müdürü ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun planlı ve sorunsuz şekilde tamamlandığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Burada çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Yetkililer, terör örgütlerine yönelik operasyonların kesintisiz devam ettiğini vurgularken, özellikle firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor. Alanya’da gerçekleştirilen bu operasyonun da söz konusu çalışmaların bir parçası olduğu belirtiliyor.Mehmet Al